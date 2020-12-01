Aralık ayı doğalgaz fiyatları ne kadar? İndirim oldu mu? 1 metreküp doğalgaz kaç TL olacak? Doğalgaz fiyatları değişti mi?

BOTAŞ Aralık ayı için doğal gaz fiyatlarını açıkladı. Peki Aralık ayında doğal gaz fiyatları değişecek mi? Doğalgaza indirim gelecek mi? Fiyatlar nasıl olacak? 1 metreküp doğalkaç kaç TL olacak?

Vatandaşların en merak ettiği konulardan birisi yeni doğalgaz fiyatlarıdır. Peki doğalgaza indirim gelecek mi? Aralık ayı doğalgaz kaç TL olacak? Yeni fiyatlar nasıl?

ARALIK AYI DOĞALGAZ FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

BOTAŞ resmi web sitesinde, Aralık ayına ilişkin doğalgaz tarife tablosunu yayınladı. Buna göre Aralık ayı doğalgaz fiyatları değişmeyecek, yani sabit olacaktır.

1000 metreküp doğal gaz fiyatı 1251 TL olarak belirlendi. Ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için 1000 metreküp gaz fiyatı 1400 TL olarak belirlendi.

1 METREKÜP DOĞALGAZ FİYATI KAÇ TL OLACAK?

Buna göre 1 metreküp doğal gaz fiyatı 1,251 TL olacaktır. 1000 metreküp doğal gaz fiyatı 1251 TL olacak.

BOTAŞ NEDİR?

BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi), 1,83 milyar lira olan sermayesinin tamamı Türkiye Varlık Fonu A.Ş. adına kayıtlı olan ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir İktisadi Kamu Kuruluşu'dur. (KİT'tir)