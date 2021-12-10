Aralık 2021 Çatalca Belediyesi Meclis Toplantımızın 2.Birleşimi Gerçekleştirildi

Çatalca Belediye Meclisimiz Aralık Ayı 2021 Yılı Toplantısının 2. Birleşimi 10. 12. 2021 Cuma günü saat 11. 00'de Başkanımız Mesut ÜNER Başkanlığında Belediye Meclis Salonumuzda gerçekleşti.

Aralık ayı 2021 yılı Meclis Toplantımızın Çatalca'mıza hayırlı olmasını temenni eden Başkanımız Mesut ÜNER'in ardından, Meclis toplantısının gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti.

GÜNDEM:

1- Ödenek Aktarması ile ilgili plan ve bütçe komisyon raporunun görüşülmesi.

2- Belediyemiz 2022 yılı ücret tarifeleri ile ilgili plan ve bütçe komisyon raporunun görüşülmesi.

3- İlçemiz, İzzettin Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar komisyon raporunun görüşülmesi.

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