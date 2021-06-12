Aralarında yavruların da bulunduğu domuz sürüsü ilçeye indi
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Aralarında yavruların da bulunduğu domuz sürüsü ilçeye indi

İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir - Haberler | Yerel

Aralarında yavruların da bulunduğu domuz sürüsü ilçeye indi Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yavruların da bulunduğu domuz sürüsü, Fırat Nehri kenarında cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aralarında yavruların da bulunduğu domuz sürüsü ilçeye indi

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yavruların da bulunduğu domuz sürüsü, Fırat Nehri kenarında cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kemaliye'de Meslek Yüksek Okulu'nun bulunduğu Fırat Nehri kenarında domuz sürüsü görüntülendi. Yavrularıyla birlikte kıyı boyu ilerleyen domuz sürüsü bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Bir süre Fırat Nehri kıyısında kumlarda gezinen sürü daha sonra yeşillik alana yiyecek bulmak için ilerleyerek gözden kayboldu.

Aralarında yavruların da bulunduğu domuz sürüsü ilçeye indi
Aralarında yavruların da bulunduğu domuz sürüsü ilçeye indi
Aralarında yavruların da bulunduğu domuz sürüsü ilçeye indi
Aralarında yavruların da bulunduğu domuz sürüsü ilçeye indi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir

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