Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu NATO savaş gemileri Batum'a demir attı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu NATO savaş gemileri Batum'a demir attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu NATO savaş gemileri Batum'a demir attı

Gürcistan'daki Batum Limanı'na tatbikat için gelen ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu NATO'ya ait 5 savaş gemisi demirledi.

Gürcistan'daki Batum Limanı'na tatbikat için gelen ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu NATO'ya ait 5 savaş gemisi demirledi.

Gürcistan'ın Batum kentinde bulunan Batum Limanı'na tatbikat için gelen ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu NATO'ya ait 5 savaş gemisi demirledi. Gürcistan'ın İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İspanya, İtalya, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye'den savaş gemilerinin limana demirlediği belirtildi.

Gemiler için düzenlenen karşılama törenine ise Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Başkanı Tornike Rijvadze, Gürcistan İçişleri Bakanlığı Sınır Polisi Sahil Güvenlik Dairesi Müdürü Ramaz Papidze ve diğer yetkililer katıldı.

Gemilerin Gürcistan kara sularında Sahil Güvenlik Dairesi ile birlikte tatbikatlar düzenleyeceği aktarılırken, tatbikat ile Gürcistan donanması ile NATO arasındaki etkileşimi, uyumluluk düzeyini ve Gürcistan'ın savunma yeteneklerini artırmak olduğu ifade edildi. - TİFLİS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Tunç Soyer Sezai Temelli Mehmet Nuri Ersoy Selahattin Demirtaş
Magazin Seda Sayan Oğuzhan Koç Şafak Sezer Demet Özdemir
Spor Salih Uçan Fatih Terim Lionel Messi Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Stefan Kuntz Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu NATO savaş gemileri Batum'a demir attı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 21:14:19. #1.17#