Aralarında para toplayan Ödemiş polisi, erzak kolisi dağıttı

ÖDEMİŞ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, aralarında topladıkları para ile hazırladıkları erzak kolilerini ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

ÖDEMİŞ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, aralarında topladıkları para ile hazırladıkları erzak kolilerini ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Büro Amirliği'ne bağlı polisler, ihtiyaç sahipleri için erzak kolisi hazırlamak üzere aralarında para topladı. Polisler, hazırladıkları yardım paketlerini, ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Mümin Sevgen'in başlattığı kampanya kapsamında hazırlanan kolileri teslim alan vatandaşlar da, polislere teşekkür etti. Ekipler ayrıca, 15 çocuğa da, bayramlık kıyafet ve ayakkabı alarak, ederek hediye etti.

Kaynak: DHA