Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 137 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Türkiye'nin farklı illerinde sabah saatlerinde yapılan "FETÖ" operasyonlarında çok sayıda asker göz altına alındı. İstanbul, İzmir, Konya ve Kocaeli merkezli soruşturmalar kapsamında 137 kişi hakkında göz altı kararı verildi.

İstanbul merkezli soruşturmada aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 şüphelinin yakalanması için 15 ilde operasyon başlatıldı. Euronews.com'da Görüntüle