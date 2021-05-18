Aralarında husumet bulunan şahsın evine kurşun yağdırdılar
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Aralarında husumet bulunan şahsın evine kurşun yağdırdılar

Aralarında husumet bulunan şahsın evine kurşun yağdırdılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da iki şahıs husumetli oldukları kişinin evine silahlı saldırı düzenlendi.

Adana'da iki şahıs husumetli oldukları kişinin evine silahlı saldırı düzenlendi. Kaçan zanlıların yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay, Ceyhan ilçesine bağlı Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mesut Hanter evinde oturduğu sırada, aralarında husumet bulunan İ.O (24) ve Ü.H (26) isimli şahıslar eve silahlı saldırı düzenlendi. İ.O ile Ü.H, eve tabanca ile defalarca ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayda yaralanan olmazken bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Polis, evin önünde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan buldu. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

(Neriman Çelebi/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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