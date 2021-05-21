Aralarında husumet bulunan şahsı tüfekle öldürüp kaçtı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kişi, aralarında husumet bulunan şahıs tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kişi, aralarında husumet bulunan şahıs tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Altındağ ilçesi Dışkapı köprü altında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önceden aralarında husumet bulunan Nida E. ile Orhan A. Dışkapı Köprü altında karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Nida E. yanında bulunan pompalı tüfekle Orhan A.'ya ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Orhan A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, firari zanlının yakalanması için çalışma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı