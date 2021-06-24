Aralarında husumet bulunan şahsı bıçakladı, o anlar kameraya yansıdı
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Aralarında husumet bulunan şahsı bıçakladı, o anlar kameraya yansıdı

Aralarında husumet bulunan şahsı bıçakladı, o anlar kameraya yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, aralarında husumet bulunan şahsı bıçakla yaraladı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, aralarında husumet bulunan şahsı bıçakla yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli şahsın çevredeki vatandaşlar etkisiz hale getirilmesi saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda İ.A., aralarında husumet bulunan M.S.'yi takip etti. Cebindeki bıçağı çıkararak M.S.'nin bulunduğu yerden çıkmasını bekleyen İ.A., şahıs çıkınca saldırdı. 3 bıçak darbesi alan M.S. yaralanırken, İ.A.'da çevredeki vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, İ.A.'yı gözaltına aldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan M.S. ise tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, meydana gelen olay çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde İ.A.'nın bıçağını hazırlayarak beklediği, M.S.'nin çıkmasının ardından saldırdığı saniye saniye görüntülere yansıdı. 3 bıçak darbesi ile yaralanan M.S.'nin olayın ardından oturduğu, İ.A.'nın da çevredeki vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildiği anbean görüntülere yansıdı. - KAYSERİ

Aralarında husumet bulunan şahsı bıçakladı, o anlar kameraya yansıdı
Aralarında husumet bulunan şahsı bıçakladı, o anlar kameraya yansıdı
Aralarında husumet bulunan şahsı bıçakladı, o anlar kameraya yansıdı
Aralarında husumet bulunan şahsı bıçakladı, o anlar kameraya yansıdı
Aralarında husumet bulunan şahsı bıçakladı, o anlar kameraya yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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