Aralarında husumet bulunan kardeşini silahla yaraladı Aralarında husumet bulunan kardeşini silahla yaraladı Samsun'da bir kişi aralarında husumet bulunan kardeşinin silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı.

Aralarında husumet bulunan kardeşini silahla yaraladı

SAMSUN - Samsun'da bir kişi aralarında husumet bulunan kardeşinin silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinin Küçükkolpınar Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan ağabeyi 4 çocuk babası S.Ö.'nün silahlı saldırısına uğrayan 3 çocuk babası S.Ö.tabancayla sol saldırından yaraladı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.Ö., tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenleyen şahıs kaçtı. Kurşunun sol bacağının baldırına giriş çaktığı S.Ö., evlerinin önünde ağabeyinin gelip kendisine tabancayla ateş açtığını ve kaçarken vurulduğunu söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA