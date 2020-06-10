Aralarında husumet bulunan iki şahıs arasında silahlı kavga
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Aralarında husumet bulunan iki şahıs arasında silahlı kavga

Aralarında husumet bulunan iki şahıs arasında silahlı kavga 1 kişi tüfekle vurularak yaralandı Sivas'ta aralarında husumet bulunan iki şahıs arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi tüfekle vurularak yaralandı.

10.06.2020 12:56 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:50

Aralarında husumet bulunan iki şahıs arasında silahlı kavga

1 kişi tüfekle vurularak yaralandı

SİVAS - Sivas'ta aralarında husumet bulunan iki şahıs arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi tüfekle vurularak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 08.00 sıralarında merkeze bağlı Haydarlı köyünde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki şahıs arasında çıkan tartışmada M.A. yanında bulunan av tüfeğiyle, S.A.'ya ateş açtı. Kavgada saçmaların hedefi olan S.A. bacak kısmından yaralandı. Yaralı, köye gelen ambulansla Sivas Numune hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın zanlısı M.A. ise jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Aralarında husumet bulunan iki şahıs arasında silahlı kavga

Kaynak: İHA

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