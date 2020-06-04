Aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 2 yaralı
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Aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 2 yaralı

Kocaeli İzmit ilçesinde aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 kişi arasında çatışma çıktı.

Aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 2 yaralı
04.06.2020 00:33 | Son Güncelleme: 04.06.2020 00:33

Kocaeli İzmit ilçesinde aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 kişi arasında çatışma çıktı. Kurşunların isabet ettiği 2 şahıs da yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kocaeli İzmit ilçesi Gülbahçe Kadriye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.E.Y. (50) isimli şahıs, daha önceden aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen H.T. (44) isimli şahsın evinin önüne giderek av tüfeği ile ateş etmeye başladı. H.T. de evinde bulunan av tüfeği ile M.E.Y.'ye karşılık verdi. Birbirine ateş eden her 2 şahıs da vurularak şahıs yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından H.T ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçmaya çalışan M.E.Y. ise kısa sürede Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. M.E.Y. isimli şahıs daha sonra Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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