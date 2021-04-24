ARALARINDA HUSUMET BULUNAN İKİ KARDEŞ BİRBİRİNİ BIÇAKLADI
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ARALARINDA HUSUMET BULUNAN İKİ KARDEŞ BİRBİRİNİ BIÇAKLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da aralarında husumet bulunan iki kardeş birbirini bıçakladı.

Bursa'da aralarında husumet bulunan iki kardeş birbirini bıçakladı.

Olay saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan ağabeyi Fikret U.'nun (53) evine giden Mesut U. (49), kapı önünde tartışmaya başladılar. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine iki kardeş sokak ortasında bıçak çekerek birbirlerini hafif yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Fikret U.'yu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Mesut U.'yu da Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmaya başladı.

ARALARINDA HUSUMET BULUNAN İKİ KARDEŞ BİRBİRİNİ BIÇAKLADI
ARALARINDA HUSUMET BULUNAN İKİ KARDEŞ BİRBİRİNİ BIÇAKLADI
ARALARINDA HUSUMET BULUNAN İKİ KARDEŞ BİRBİRİNİ BIÇAKLADI
ARALARINDA HUSUMET BULUNAN İKİ KARDEŞ BİRBİRİNİ BIÇAKLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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