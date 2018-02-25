Aralarında Husumet Bulunan İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı
Şanlıurfa'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, Mehmet Bozkurt (40) öldü, 6 kişi yaralandı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kavgada silahla açılan ateş sonucu yaralanan Mehmet Bozkurt (40) olay yerinde hayatını kaybetti.
6 KİŞİ YARALANDI
Yaralanan Halil (68), Yunus (18), İrfan (45), Zübeyde (65) ve Cengiz Bozkurt (32), Zeliha, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olay yeri ve yaralıların tedavi altına alındığı hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı.
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