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Aralarında Emin Moğulkoç'un da bulunduğu Panathinaikos-Barcelona maçı hakemleri saldırıya uğradı

THY Avrupa Ligi'nde dün akşam Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanan Panathinaikos-Barcelona maçı sonrası hakemler Emin Moğulkoç, Luigi Lamonica ve Damir Javor saldırıya uğradı.

22.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:44
Aralarında Emin Moğulkoç'un da bulunduğu Panathinaikos-Barcelona maçı hakemleri saldırıya uğradı

THY Avrupa Ligi'nde dün akşam 'ın başkenti Atina'da oynanan Panathinaikos-Barcelona maçı sonrası hakemler , Luigi Lamonica ve Damir Javor saldırıya uğradı.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, maçın ardından otele gitmek için taksiye binen Moğulkoç, Lamonica ve Javor yolculuk sırasında, karşılaşmanın oynandığı OAKA stadına yaklaşık beş kilometre uzaklıkta kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Haberlerde, saldırganların taksinin arka camını kırarak Lamonica'yı yaraladıkları ifade edildi.

Polis tarafından İgeia hastanesine götürülen hakemlerden Lamonica tedavi edildi. Sağlık durumları iyi olan hakemlerin Yunanistan'dan ayrıldığı belirtildi.

Panathinaikos Başkanı Manos Papadopoulos'un da olay yerine gittiği ifade edilen haberlerde, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Kaynak: AA
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