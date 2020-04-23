Aralarında çatışıp, 2 polisi yaralayan şüphelilerden 9'u tutuklandı (2)
9 KİŞİ TUTUKLANDI Tekirdağ'da aralarında çatışıp, 2 polisin yaralanmasına neden olan 16 şüphelinin adliyedeki soruşturmaları tamamlandı.
23.04.2020 20:29 | Son Güncelleme: 23.04.2020 20:29
9 KİŞİ TUTUKLANDI
Tekirdağ'da aralarında çatışıp, 2 polisin yaralanmasına neden olan 16 şüphelinin adliyedeki soruşturmaları tamamlandı. Savcılık sorgulamasında O.K., B.D., V.Ş. ve B.A. serbest bırakılırken, Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, O.K., B.D., V.Ş. ve B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA