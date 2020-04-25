Aral ailesi koronavirüsü yenmenin mutluluğunu yaşıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Aral ailesi koronavirüsü yenmenin mutluluğunu yaşıyor - Haberler
Tolga Aral, Zonguldak, Güncel, Haber

Aral ailesi koronavirüsü yenmenin mutluluğunu yaşıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, iki kardeşi ve teyzesiyle yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Tolga Aral, tedavisi süren annesinin de iyileşip yanlarına geleceği günü bekliyor.

25.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:24
Aral ailesi koronavirüsü yenmenin mutluluğunu yaşıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, iki kardeşi ve teyzesiyle yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Tolga Aral, tedavisi süren annesinin de iyileşip yanlarına geleceği günü bekliyor.

İstanbul'da oturan ve Kovid-19 salgını başlamasıyla memleketleri Ereğli'ye bağlı Kandilli beldesine gelen Aral ailesinden anne Emriye Aral, teyze Gülişan Şardan ile Tuncay, Gülşen ve Tolga Aral kardeşler, 27 Mart'ta yüksek ateş, solunum sıkıntısı ve öksürük şikayetiyle Ereğli Devlet Hastanesine başvurdu.

Burada yapılan kontrollerde koronavirüs testi pozitif çıkan aileden teyze ve Tuncay ile Gülşen Aral kardeşler 11. günde, Tolga Aral ise tedavisinin 21. gününde sağlığına kavuşup taburcu edildi.

Aral ailesi, şimdi yoğun bakımdan çıkarılan ve serviste tedavisi devam eden annelerinin çok güvendikleri sağlık çalışanlarının destekleriyle iyileşip yanlarına gelecekleri günü sabırsızlıkla bekliyor.

"Sağlık çalışanlarımız gerçekten birer kahraman"

Tolga Aral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesi, teyzesi ve iki kardeşi ile Ereğli Devlet Hastanesinde tekli odalarda tedavi gördüklerini belirterek, kardeşlerinin ve teyzesinin 11. günde taburcu olduğunu söyledi.

Kendi tedavi sürenin biraz daha zorlu ve sıkıntılı geçtiğini anlatan Aral, "Ben de 21. günde taburcu olarak hastaneden çıktım. Bizi en çok endişelendiren annemizin beşinci gün yoğun bakım ünitesine alınmış olmasıydı. Çok endişeliydik. 15. gün annemiz Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. O da şu an 2 gün önce servise alındı, çok sevinçliyiz, mutluyuz." dedi.

Aral, yoğun bir ateşlenme yaşadığını, ilaç ve serum takviyesiyle tedavi sürecinin geçtiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Ateşim devamlı 37,8-38 derecesinde geziyordu. İlaç ve serum takviyesi oluyordu. Soğuk ter döküyorsunuz, hakikaten çok zorlu bir durum. Tat ve koku alma duygunuz tamamen kayboluyor. Yemek yiyemiyorsunuz. Yemek yemeye gayret ediyorsunuz. Su içmeniz gerekiyor ama içemiyorsunuz. Ben hastaneye yattığımda ilk 5-6 gün iyiydim. Annemin yoğun bakıma alındığını duyunca moralim düştü, 1-2 gün sonra solunum yetmezliği yaşamaya başladım. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız gerçekten birer kahraman. Hasta bakıcı Naci kardeşimiz vardı, günde 2 kez gelerek, 'Tolga ağabey iyi olacaksın. Bugün daha iyisin, iyileşeceksin, annen de iyi.' sözleriyle büyük moral verdi. Serum takan, ilaç veren Ercan hemşiremiz vardı. Ben kalkamıyordum, bu yüzden odam dağınık oluyordu. Her gün benim dolaplarımı odamı kendisi düzeltiyordu. Bu da hakikaten çok büyük bir moral olmuştu. Allah razı olsun, böyle bir milletin ferdi olmaktan dolayı çok mutluyum."

"Başarıyla bu süreci götürüyoruz"

Salgınla mücadele konusunu çok iyi bir şekilde götüren yetkililere teşekkür eden Aral, "83 milyonluk bir ülke kolay bir organizasyon değil. Gelişmiş ülkelerin, Avrupa ülkelerinin durumu ortada. Biz başarıyla bu süreci götürüyoruz. Silahlı kuvvetlerimizin mensupları bir cephede mücadele ederken silahtan mermiden kaçmıyor, sağlık çalışanları da bu cephede görevlerini en iyi şekilde yerine getiriyorlar." diye konuştu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) danışmanı olduğunu, bu süreçte kendisinin ciddi desteklerini gördüklerini de dile getiren Aral, herkese teşekkür etti.

Öte yandan Aral'ın sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edilmesi cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam Haberler
22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam
Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı Haberler
Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu Haberler
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun Haberler
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Bardak detayı ele verdi! Demet ve Kerem aşk yaşamaya başladı Haberler
Bardak detayı ele verdi! Demet ve Kerem aşk yaşamaya başladı
Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü
Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü
Instagram'da görümcesini silen Fahriye Evcen sessizliğini bozdu: Aramızda sorun yok
Instagram'da görümcesini silen Fahriye Evcen sessizliğini bozdu: Aramızda sorun yok
Hükümet bazı kararları gözden geçiriyor! 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni gelebilir
Hükümet bazı kararları gözden geçiriyor! 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni gelebilir
Günlük burç yorumları 25 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 25 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Kış uykusundan uyanan boz ayılar dere yatağına indi
Kış uykusundan uyanan boz ayılar dere yatağına indi
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim
Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Ligleri Haziran ortasında başlatacağız ancak kesin olarak seyircisiz oynanacak
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Ligleri Haziran ortasında başlatacağız ancak kesin olarak seyircisiz...
Alkollü grup, kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladı
Alkollü grup, kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladı
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor
İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor
68 yaşındaki Nijeryalı kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurdu
68 yaşındaki Nijeryalı kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurdu
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
İngiltere'de ikiz hemşireler 72 saat arayla koronavirüse yenik düştü
İngiltere'de ikiz hemşireler 72 saat arayla koronavirüse yenik düştü
Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu
Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı
Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak
Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak
Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek yapıyor
Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek...
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
Ukrayna, 'Ermeni Soykırımı' ifadesini yasakladı
Ukrayna, "Ermeni Soykırımı" ifadesini yasakladı
Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü
Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Berat Albayrak Fahrettin Altun
Magazin Demet Akalın Rafet El Roman Cengiz Kurtoğlu Serenay Sarıkaya
Spor Ergin Ataman Lionel Messi Malcolm Thomas Fernando Muslera Anderson Talisca
Daha Fazla Karar Ramazan Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Aral ailesi koronavirüsü yenmenin mutluluğunu yaşıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 15:47:51. #1.15#
title