Araklı Sahilinde Çalışmalar Devam Ediyor

Araklı Sahilinde Çalışmalar Devam EdiyorAraklı sahilinde çalışmalar aralıksız sürüyor. Etap etap çevre düzenleme, betonlama ve ışıklandırma çalışmalarının yapıldığı bölgede Karadere Vadisi Bisiklet ve Yürüyüş yoluna da bağlantı yapılıyor. Bağlantı yolu ile birlikte sahilden Karadere Vadisine kadar uzanan bir yürüyüş yolu oluşacak. Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi sahilde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden bilgi aldı. Başkan Çebi yaptığı açıklamada; "Sahilimizde etap etap çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Burada sosyal tesis, çevre düzenleme, led aydınlatma, beton barbekü, çardak, ücretsiz otopark, 3D led yazı ve daha birçok çalışma gerçekleştirdik. Karadere Vadisi Bisiklet ve Yürüyüş yolumuza sahilden bir bağlantı yolu açıyoruz. Sahilden giren vatandaşımız dilerse Karadere Vadisine doğru gidebilecek. Projelerimiz tamamlandığın çok güzel bir görüntü ortaya çıkacak. " dedi.

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