Araklı'daki sel sonrası Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler Çamlıktepe mahallesine ulaşmaya çalışıyor

Araklı'daki sel sonrası Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler Çamlıktepe mahallesine ulaşmaya çalışıyor

Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde bugün yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin kaybolduğu sel felaketi sonrasında ekipler Çamlıktepe mahallesine ulaşmaya çalışıyor.

Araklı'daki sel sonrası Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler Çamlıktepe mahallesine ulaşmaya çalışıyor

Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde bugün yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin kaybolduğu sel felaketi sonrasında ekipler Çamlıktepe mahallesine ulaşmaya çalışıyor.

Köye giden karayolu ile bir yere kadar araçları ile giden Vali İsmail Ustaoğlu ve beraberindekiler daha sonra araçlarından inerek bölgeye yaya olarak ulaşmaya çalışıyor. Bölgede havanın kararması ile Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler zor şartlar altında mahalleye ulaşmaya gayret ediyor. - TRABZON

Kaynak: İHA
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