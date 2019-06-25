Araklı'daki sel felaketinde kayıp 2 kişi aranıyor (2)

Araklı'daki sel felaketinde kayıp 2 kişi aranıyor (2)

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİTrabzon'un Araklı ilçesinde, 8 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sonrası dün bulunan cansız bedenin, Helim Köse'ye (78) ait olduğu belirlendi.

Araklı'daki sel felaketinde kayıp 2 kişi aranıyor (2)

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Trabzon'un Araklı ilçesinde, 8 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sonrası dün bulunan cansız bedenin, Helim Köse'ye (78) ait olduğu belirlendi. Kayıp Cengiz Cevahir ve Mahmut Köseoğlu için arama- kurtarma çalışmalarının bölgede sürdürüldüğü belirtildi.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et