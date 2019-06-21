Araklı'daki sel

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel sonrası kaybolan kişilerin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Olayın 4'üncü gününde de dereye inen ekipler, güzergah boyunca kaya dipleri ve çalılık alanlar da dahil olmak üzeri arama faaliyetlerine devam etti.

Trabzon ve Samsun AFAD, Jandarma, Sahil Güvenlik, Rize-Artvin Deniz Polisi, UMKE, AKUT, Kızılay, 112, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Araklı Belediyesi, DSİ ve Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünden toplamda 321 personelin dahil olduğu çalışmalara, 74 araç, lastik bot, helikopter, 44 iş makinesi ile bir de kadavra köpeği katıldı.

Sel nedeniyle ayrıca araç ve yaya trafiğine kapanan Araklı-Bayburt karayolundaki çalışmalar da aralıksız sürdürülüyor.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da yaşanan sel dolayısıyla ilçede kurulan kriz masası bünyesindeki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mobil Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

İlgililerle bir süre görüşen Vali Ustaoğlu, ilçedeki son durum ve yürütülen arama kurtarma çalışmalarına yönelik bilgi aldı.

Vali Ustaoğlu, daha sonra sel nedeniyle hasar gören Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahalleleri ile Araklı-Bayburt karayolunda da incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA