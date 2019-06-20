Araklı'da sel felaketindeki yıkım fotoğraflarda (4)

BAKAN KURUM: KARADENİZ İÇİN EYLEM PLANI AY SONU TAMAMLANACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Trabzon'un Araklı ilçesinde incelemelerde bulundu. Burada açıklama yapan Bakan Kurum, "18 Haziran günü Trabzon'umuzun Araklı ilçesinde meydana gelen sel sebebiyle bugün itibariyle 7 vatandaşımız vefat etti, 3 vatandaşımız kayıp, 2 vatandaşımız da yaralı ve hastanede tedavileri sürüyor. Diğer taraftan yapmış olduğumuz tespit çalışmaları çerçevesinde şu an itibariyle 9 tane yıkık binamız var. 13 binamız ağır hasarlı durumda. 11 binamız da hafif hasarlı olarak tespit edildi. İlgili tüm bakanlıklarımız, tüm birimlerimiz, valiliğimiz koordinasyonunda çalışmamızı sürdürüyoruz ve vatandaşımızın yaralarını sarmak adına da yapılması gereken tüm çalışmayı yapıyoruz" dedi.

'DERE GÜZERGAHINDAKİ YAPILAR TAŞINACAK'

Bakanlıklarının koordinasyonunda iklim değişikliği ile ilgili mücadele çerçevesinde bir çalışma başlattıklarını söyleyen Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Çalışmamızda artık bu ay sonu itibariyle son safhaya geldik. İşte küresel iklim değişikliğinin etkileri sebebiyle hem ülkemizde, hem dünyada yaşanan yağmurlar, seller, heyelanlar ve afetler artık şiddeti ve sayısı artmakta. Biz de ülkeler olarak iklim değişikliği ile ilgi mücadele noktasında tedbirler almak zorundayız. Bu çerçevede bilhassa Karadeniz bölgesinde yaşanan hem sel, heyelan ve bu afetlere karşı şehirlerimizin, köylerimizin ilçelerimizin altyapısını güçlendirmek adına tedbirler alacağız. Daha önce o dere güzergahı üzerinde yıllardır yaşanan sellerde sağlam duran binalarımız artık duramaz hale geldi. O yüzden eylem planının en önemli projesi şudur; Tüm Karadeniz bölgesindeki Trabzon, Rize, Ordu, Giresun illeri öncelikli illerimiz, bu illerimizdeki şehrin içinden geçen derelerde ve bu derelerin koruma bandı içerisinde kalan veya şu an iklim değişikliği sebebiyle artık burada olmaması gereken binaları birinci, ikinci ve üçüncü öncelik olarak tespitlerini yapıyoruz. Bir ay içerisinde bu tespitlerin tamamlanmasına müteakip bakanlığımız, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle bu dört ilimizde dere güzergahı üzerinde yaşayan vatandaşlarımızın taşınması amacıyla konutlar üretecek."

Vatandaşların hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceğini, taşınma, kira yardımı verilerek taşınmanın yapılacağını belirten Bakan Kurum, "Vatandaşımızın hem can, hem mal güvenliğini korumuş olacağız. Açıkçası biz bu depremler kadar, artık bu doğal afetlerin sellerin heyelanların da Karadeniz bölgesi için önem arz ettiğini hep birlikte görüyoruz, yaşıyoruz. O yüzden de bu tedbirleri daha da artırarak almak durumundayız. Bu tedbirleri alacağımızı buradan yine tüm vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum" dedi.

'4 İLDE EYLEM PLANI AY SONU HAZIR'

Ay sonuna kadar Karadeniz'e ilişkin eylem planını tamamlanmış, ay sonu veya önümüzdeki ayın ilk haftası açıklamış olacaklarını söyleyen Bakan Kurum, "Trabzon, Rize, Ordu, Giresun illerimizde dere güzergahı üzerindeki şu an iklim değişikliği sebebiyle olmaması gereken binaların tespitini de bir ay içerisinde tamamlayacağız. İnşallah bu dört ilimizde bu tespitleri yapıp vatandaşlarımızı sağlam, güvenli konutlarına taşıma sürecini ve yeni inşaatların yapım sürecine de bu yıl içerisinde başlamak istiyoruz. Bu işe ilişkin simülasyon da yapıyoruz. İklim değişikliğinin bu etkisinden kaynaklı taşınması gereken binaların tespiti ve taşınmasını hemen yapacağız" diye konuştu.

'OKUL BİNASI KALKACAK'

Selde zarar gören okul binası ile ilgili soru üzerine Bakan Kurum, "Okulumuzu da buradan kaldıracağız. Buradaki dere güzergahı üzerinde vatandaşımızın hem mal, hem can güvenliği taşıyan ne kadar bina varsa ki; bu iki derenin birleşim noktası, buradaki binaların tamamını bu bölgeden kaldıracağız" şeklinde konuştu.

Hidroelektrik santrallerinin (HES) doğal dengeyi bozduğu iddiaları ile ilgili bir soru üzerine Bakan Kurum, "HES'ler bizim bakanlığımız görev kapsamında değil. Tarım Orman Bakanlığı'mızın görevi kapsamında. Bakanımız daha net cevap verecektir. Ancak yapılan projelerde tüm mühendislik hesaplarının yapılarak yapıldığını, bu çerçevede bu projelerin yapıldığını düşünüyorum. Ancak ilgili bakanlığımız daha net cevap verecektir" diye konuştu.

Kaynak: DHA