Araklı'da sel felaketinde ölen kişinin suya kapıldığı anlar ortaya çıktı



TRABZON'un Araklı ilçesindeki sel felaketinde hayatını kaybeden Mehmet Cevahir'in (66) suya kapıldığı anların bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı.

Trabzon'da, 18 Haziran'da etkili olan sağanak, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu. İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek aniden taştı. Bölgede kurulu olan hidroelektrik santralinin toprak ve balçıkla dolan havuzunun da taşması sonucu sel suları mahallelere girdi, önüne kattığını sürükledi. Sele kapılan 10 kişi kayboldu, 4 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Bölgeye sevk edilen askeri helikopter ve kurtarma ekipleri tarafından da, mahsur kalan 76 kişinin güvenli bölgelere tahliyesi sağlandı. Selin ardından başlatılan arama çalışmalarıyla 8 kişinin cansız bedenleri bulundu, diğer 2 kişiye ise henüz ulaşılamadı.

Araklı ilçesinde Çamlıktepe Mahallesinde selde hayatını kaybeden Mehmet Cevahir'in son anları kameraya yansıdı. Bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntülerde, evinin önünde sele kapılan Cevahir'in suda sürüklendiği görülüyor.

Mehmet Cevahir'in cenazesi arama kurtarma ekiplerince dere yatağında bulunmuştu.



Kaynak: DHA

- Trabzon