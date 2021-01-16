Araklı'da evleri yanan ailelere, konteyner ev desteği
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Araklı'da evleri yanan ailelere, konteyner ev desteği

16.01.2021 14:59 | Son Güncelleme: 16.01.2021 15:03
Araklı'da evleri yanan ailelere, konteyner ev desteği

TRABZON'un Araklı ilçesinde çıkan yangında evleri yanan ailelere, İçişleri Bakanlığı'nca konteyner ev gönderildi.

TRABZON'un Araklı ilçesinde çıkan yangında evleri yanan ailelere, İçişleri Bakanlığı'nca konteyner ev gönderildi. Bölgeye ulaşan konteyner evlerin kurulumuna başlandı.

İlçeye bağlı Taşgeçit Mahallesi'nde, 13 Ocak'ta bir evde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak bitişikteki evlere sıçradı. Evlerin yanan aileler, kendilerini dışarı atarak ahırlardaki hayvanlarını kurtardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, gece saatlerinde söndürüldü. Yangında 7 ev ile 2 samanlık kullanılmaz hale geldi, ahırlarda bulunan 26 büyükbaş hayvan sahipleri tarafından kurtarıldı. Evleri yanan 16 kişi, yakınlarının yanına yerleşti.

KONTEYNIR EVLER BÖLGEDEYangın sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından evsiz kalan vatandaşlar için mahalleye konteyner evler gönderildi. Mahalleye ulaşan konteyner evlerin kurulum çalışmalarına başlandı.'ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN'

Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, yangının ardından mağduriyet yaşanmaması için ne gerekiyorsa yerine getirdiklerini belirterek, "İlk günden itibaren vatandaşlarımızın yanında olarak bu soğuk hava şartlarında mağduriyet yaşamamaları adına ne gerekiyorsa yerine getiriyoruz. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun gönderdiği konteynerleri mahallemize ulaştırdık. Vatandaşlarımızın evlerine kavuşmaları için de çalışmaları hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanımıza, milletvekillerimize, Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, tüm kurumlarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.


Araklı'da evleri yanan ailelere, konteyner ev desteği
Araklı'da evleri yanan ailelere, konteyner ev desteği
Araklı'da evleri yanan ailelere, konteyner ev desteği
Araklı'da evleri yanan ailelere, konteyner ev desteği
Araklı'da evleri yanan ailelere, konteyner ev desteği
Araklı'da evleri yanan ailelere, konteyner ev desteği
Araklı'da evleri yanan ailelere, konteyner ev desteği
Araklı'da evleri yanan ailelere, konteyner ev desteği
Araklı'da evleri yanan ailelere, konteyner ev desteği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aleyna KESKİN

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