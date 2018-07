Arakanlılar İçin Kurban Kampanyası

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) ile Sadakataşı Derneği, mülteci kamplarında kalan Arakanlı Müslümanlar için kurban kampanyası başlattı.

UMHD ve Sadakataşı Derneği işbirliğiyle başlatılan kampanya kapsamında kurban bağışları Bangladeş'te yer alan Arakan mülteci kamplarındaki mazlum halka ulaştırılacak.

Myanmar'daki Budist çetelerin katliamından kaçıp, sınıra yakın Cox's Bazar kentinde yaşam mücadelesi veren 1 milyonun üzerinde Arakanlı mültecinin, muson yağmurlarının da başlamasıyla birlikte barakalarının sular altında kalma tehlikesiyle de karşı karşıya olduğu öğrenildi.

Uluslararası yardım kuruluşların sınırlı bir şekilde yardım götürebildiği Arakanlı mülteciler için UMHD ve Sadakataşı Derneği tarafından başlatılan kurban bağışı kampanyası ile bölgede kurban kesimi gerçekleştirilecek.

Kampanya hakkında AA muhabirine bilgi veren UMHD Başkanı Uğur Yıldırım, dünyada ve Türkiye'de mültecilerin haklarıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yıldırım, Myanmar ve Bangladeş'teki kamplarda incelemelerde bulunduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dünyadaki kamplar üzerinde yaptığımız çalışmalarda geçtiğimiz yıllarda da insan hakları ihlallerinin had safhaya çıktığı Myanmar'da ve Bangladeş'teki Arakan mülteci kamplarında gözlemlerimiz oldu. Buraya heyetlerimizi gönderdik. Maalesef oralardaki mültecilik durumu çok daha vahim bir halde. İnsanların kimlik sorunu var. Hiçbir devlet o insanları kendi vatandaşları olarak kabul etmiyor. Buna bağlı olarak eğitim, sağlık sorunu var, yaşam hakkının ciddi anlamda ihlali var. Yani bir hayvan hakkı kadar hakları olmadığı bir durumdan bahsediyoruz. Üstelik kendi ülkelerinde mülteci olan insanlardan bahsediyoruz. O bölgelere gittiğimiz zaman şahit olduğumuz bu yoksulluk ve insani dram bizleri o kadar çok etkiledi ki normal şartlarda kurban çalışması yapan bir dernek değiliz ama bunun da bir vesile olduğunu ve o insanlara ulaşmanın, onlarla yakınlaşmanın ve aslında o insanların sınırsız ihtiyaçlarına katkıda bulunacak bir fırsat olarak düşündük. Özel olarak sadece Arakan mülteci kamplarında kesilmek üzere bu yıl kurban bağışı toplamaya ve bunu da Sadakataşı Derneği ile birlikte organize etmeye karar verdik."

Bölgede 1 milyondan fazla mülteci olduğunu dile getiren Yıldırım, "Bölgede her aileye, her barakaya et girmesini sağlamak gibi bir hedefimiz olduğunu varsaydığımız takriben 200 bin hisse ediyor." dedi.

Bunun çok ciddi bir sayı olduğunu ifade eden Yıldırım, "Gönül isterdi ki her aileye et ulaşsın ama biz bunu toplayabilme ihtimalimizden öte aslında İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca misali gördüğümüz bu manzara karşısında bir nebze olsun elimizden geleni yapmanın peşindeyiz. Bu noktada da bize yardımcı olacak kişilerin bağışlarını oraya ileterek mümkün olan en güvenli şekilde bize göre dünyadaki en muhtaç insanlara kurbanları ulaştırmış olacağız. Bir kurban hissesi bedelimiz 700 lira. Bu hayra katkıda bulunmak isteyenler Sadakataşı Derneği'nin internet sitesinden ya da IBAN numaraları üzerinden bağışlarını ulaştırabilir."