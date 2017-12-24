Arakanlı Sığınmacılara Su Kuyusu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSU), Myanmar ordusunun şiddet eylemlerinden kaçan Arakanlı sığınmacıların kaldığı Balu Khali Kampı'nda su kuyusu açtı.



İSU'dan yapılan yazılı açıklamada, kurumun, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun direktifleri doğrultusunda mağdur ve mazlum Müslüman toplumlara yardımlarını sürdürdüğü belirtildi.



Geçen yıllarda Pakistan'da içme suyu arıtma tesisi kuran, Karadağ'da da altyapı projesi yapan İSU'nun son olarak Bangladeş'e sığınan Arakanlıların bulunduğu kampın sağlıklı içme suyu ihtiyacını karşılamak için çalışma başlattığı ifade edilen açıklamada, Bangladeş'e giden İSU ekibinin bölgede incelemelerde bulunduğu kaydedildi.



Açıklamada, sığınmacıların kullandığı sulardan alınan numunelerin İSU Merkez Laboratuvarı'nda tahlil edildiği aktarılarak, "Yapılan analizlerin ardından ilk olarak Sağlık Bakanlığı, AFAD, TİKA ve Kızılay tarafından kurulan 120 yataklı sahra hastanesinin ihtiyacını karşılamak için su kuyusu açıldı. İkinci su kuyusunu açma çalışmaları da sürüyor." ifadeleri kullanıldı.



TİKA'nın UNICEF ile yaptığı anlaşma çerçevesinde kampta sahra okulları açılacağı vurgulanan açıklamada, İSU Genel Müdürlüğü'nün de bu kapsamda, okulların içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak için 20 yeni su kuyusu açacağı kaydedildi.