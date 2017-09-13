Arakanlı Sığınmacılar Türkiye'ye Merhametli İnsanların Ülkesi Olarak Bakıyor"

Yardımeli Derneği, Myanmar'da azınlık, ordu ve çetelerin saldırılarına maruz kalan ve yaşanan terörden Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlara çadır, acil gıda, yemek ve tıbbı malzeme yardımlarında bulunuyor.



Yardımeli Derneği, Bangladeş'te Arakanlı sığınmacılara yardım dağıttı?



Cox's Bazar kentine 50 kilometre uzaklıktaki kamplarda yardım faaliyetini yoğun olarak sürdüren Yardımeli Derneği'nin Bangladeş Koordinatörü Mehmet Çitil, dernek olarak 2012'den beri bu bölgelerde yardım faaliyetleri bulunduklarını söyledi.



"BU BÖLGEDEKİLER TÜRKİYE'YE MERHAMET VE VİCDANLI İNSANLARIN ÜLKESİ OLARAK BAKIYOR"



Yardımeli Derneği Bangladeş Koordinatörü Mehmet Çitil, "Resmi rakamlarla 400 bin kardeşimizin sığındığı şu son dönemdeki artan saldırılar sonrası bizim de buraya yardım çalışmalarımız hızlandı. Her şeye ihtiyacı olan her yaştaki bu kardeşlerimiz için seferber olmuş durumdayız. Şu ana kadar çadır, acil gıda, yemek, battaniye, tıbbi malzeme desteği sağladık. Çalışmalarımız burada devam edecek. Bu bölgedekiler Türkiye'ye merhamet ve vicdanlı insanların ülkesi olarak bakıyor. Biz de bu görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.



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Kamplardan görüntüler



Yardımeli Derneği'nin Bangladeş Koordinatörü Mehmet Çitil'in kampta konuşması



Bangladeş'ten gelen yardımlar - Bangladeş