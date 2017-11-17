Arakanlı Müslümanların Zoraki Göçü Devam Ediyor

Birleşmiş Milletler (BM), 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 620 bine, Cox's Bazar kenti civarındaki kamplarda toplam sığınmacı sayısının da 833 bine ulaştığını duyurdu.



Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, IOM'in Cox's Bazar bölgesindeki Kutupalong ve Balukali'de 440 bin Arakanlı Müslüman'a ev sahipliği yapan geçici yerleşim bölgelerindeki sağlık noktalarının ihtiyacının giderilmesi için güneş enerjisinden yararlandığını söyledi.



Millman, yeni enerji arzıyla su kuyuları ve su arıtma sistemlerine güç sağlandığını, böylelikle sağlık hizmeti verilen noktalara temiz su temin edildiğini belirterek, "Bu, ayrıca sağlık noktalarının elektrik kesintilerinden etkilenmediği ve hastaların beklerken telefonlarını şarj edebileceği anlamına geliyor." dedi.



Sözcü, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar ordusu ve Budist fanatiklerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 620 bine, Cox's Bazar kenti civarındaki kamplarda toplam sığınmacı sayısının da 833 bine ulaştığını sözlerine ekledi.



BMMYK'dan uyarı



Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü William Spindler da kamplar ve geçici yerleşim bölgelerindeki aşırı yığılmanın bir takım riskleri de beraberinde getirdiğini söyledi.



Spindler, "Daha fazla insani yardım ve sağlık hizmetleri verilebilmesi için gösterilen tüm gayretlere rağmen kamp ve geçici yerleşim bölgelerindeki aşırı yoğunluk ve zorlu yaşam koşulları, sağlık, hijyen, yangın, şiddet ve insan kaçakçılığı risklerini artırıyor." ifadelerini kullandı.



Arakanlı Müslümanların yaşadığı bölgelerdeki riskleri azaltmak için daha fazla alana, altyapıya ve barınağa ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Spindler, böylelikle sığınmacıların temel insani ihtiyaçlarının temin edilmesinin kolaylaşacağını vurguladı.