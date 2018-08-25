Arakanlı Müslümanların Katledilmesinin 1. Yılı

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı katliamın 1. yıl dönümünde protesto gösterisi düzenlendi.

İsveç Rohingya Derneği tarafından Sergels Torg Meydanı'nda düzenlenen eylemde, katliamda ölen Arakanlı Müslümanlar anıldı.

"Myanmar'daki soykırımı durdurun", "Arakanlı Müslümanları öldürmeyi durdurun" ve "Katliamı durdurun" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Myanmar hükümetiyle Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'ye geçmişte verilen Nobel Barış Ödülü'nün geri alınmasını istedi.

Türk halkı ve Erdoğan'a teşekkür

İsveç Rohingya Derneği Başkanı Abul Kalam, burada yaptığı açıklamada, 25 Ağustos 2017 tarihinde on binlerce Arakanlı Müslümanın evlerini terk ederek kaçmak zorunda kaldığını ve binlercesinin katledildiğini hatırlattı.

Kalam, "25 Ağustos 2017 tarihinde Myanmar ordusu ile Budist milliyetçilerin başlattığı katliamda binlerce Arakanlı Müslüman katledildi. 700 binden fazla Müslüman, topraklarını terk ederek komşu Bangladeş'e sığınmak zorunda kaldı. Buraya teknelerle geçen insanların üzerine Myanmar ordusundan ateş açıldı, binlerce insan da göç yolunda katledildi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Arakanlı Müslümanlara verdiği destekten dolayı teşekkür eden Salam, "En çok Sayın Erdoğan ve Türk halkı bize sahip çıktı. Bundan sonra da sahip çıkacağını ve sesimizi duyuracağını ümit ediyorum." diye konuştu.