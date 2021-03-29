Arakanlı Müslümanların kampında çıkan yangında zarar gören Türk Sahra Hastanesi yenilenecek

Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin yaşadığı kampta çıkan yangında zarar gören Türk Sahra Hastanesinin tekrar hizmete girmesi için bölgeye giden ekipler çalışmalara başladı.

Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin yaşadığı kampta çıkan yangında zarar gören Türk Sahra Hastanesinin tekrar hizmete girmesi için bölgeye giden ekipler çalışmalara başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin yaşadığı kampta çıkan yangın sonrası kullanılmaz hale gelen Türk Sahra Hastanesi ve evleri yenilemek için bölgeye giden AFAD, Sağlık Bakanlığı ve TOKİ ekipleri çalışmalarına devam ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay