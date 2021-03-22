Arakanlı Müslümanların kaldığı mülteci kampında yangın

Alevlerden detaylar

Eşyalarıyla kaçan insanlardan detaylar

Yükselen duman detayları Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların (Rohingya) kaldığı mülteci kampında çıkan yangında en az 150 çadırın hasar gördüğü bildirildi. Yangında 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı