Arakanlı Müslümanların kaldığı mülteci kampında yangın
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Arakanlı Müslümanların kaldığı mülteci kampında yangın

22.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:52

Alevlerden detaylar Eşyalarıyla kaçan insanlardan detaylar Yükselen duman detayları Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların (Rohingya) kaldığı mülteci kampında çıkan yangında en az 150 çadırın hasar gördüğü bildirildi.

Alevlerden detaylar

Eşyalarıyla kaçan insanlardan detaylar

Yükselen duman detayları Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların (Rohingya) kaldığı mülteci kampında çıkan yangında en az 150 çadırın hasar gördüğü bildirildi. Yangında 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Arakanlı Müslümanların kaldığı mülteci kampında yangın
Arakanlı Müslümanların kaldığı mülteci kampında yangın
Arakanlı Müslümanların kaldığı mülteci kampında yangın
Arakanlı Müslümanların kaldığı mülteci kampında yangın

Kaynak: Anadolu Ajansı

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