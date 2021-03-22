Arakanlı Müslümanların kaldığı mülteci kampında yangın
22.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:52
Alevlerden detaylar Eşyalarıyla kaçan insanlardan detaylar Yükselen duman detayları Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların (Rohingya) kaldığı mülteci kampında çıkan yangında en az 150 çadırın hasar gördüğü bildirildi.
Alevlerden detaylar
Eşyalarıyla kaçan insanlardan detaylar
Yükselen duman detayları Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların (Rohingya) kaldığı mülteci kampında çıkan yangında en az 150 çadırın hasar gördüğü bildirildi. Yangında 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin de kayıp olduğu bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı