Arakanlı Müslümanların kaldığı kampta yangın: En az 15 sığınmacı öldü, yüzlercesi kayıp

Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı dünyanın en büyük sığınmacı kampı olan Cox's Bazar'da çıkan yangında en az 15 kişi öldü, 400'ü aşkın kişi kayboldu.

Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı dünyanın en büyük sığınmacı kampı olan Cox's Bazar'da çıkan yangında en az 15 kişi öldü, 400'ü aşkın kişi kayboldu.

Yangın nedeniyle kamptan tahliye edilen on binlerce kişi evsiz kaldı.

Sığınmacılara yardım eden kuruluşlar 40-50 bin arası kişinin yangından etkilendiğini duyurdu.

Bangladeş'teki kamp, 2017'den itibaren bir milyonu aşkın insanın Myanmar'ı terk etmesi üzerine kurulmuştu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) yetkilisi Van der Klaauw, başkent Dakka'dan verdiği çevrimiçi brifingde, halen 400 kişinin kayıp olduğunu duyurdu.

UNHCR, 550'den fazla kişinin yaralandığını, yaklaşık 45 bin kişinin yerinden olduğunu kaydetti. En az 10 bin barınak yangında zarar gördü.

Yangının görgü tanıkları, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişinin kamp çevresindeki dikenli teller nedeniyle yangından kaçamadığını aktardı.

Kampın itfaiye görevlilerinden Mohammad Abdullah, "Yangın kontrol altına alınmış olsa bile duman hala tütüyor. Ekiplerimiz yıkıntıları kaldırmak için hala çalışıyor. Barınakların içlerinde temizlik çalışmaları devam ediyor" dedi.

Kampta hasar tespit çalışmaları ve ölü sayısının belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

'Her şey kül oldu'

BBC'ye konuşan tanıklar yangının kamp geneline "ürkütücü bir hızla" yayıldığını anlattı.

Moyna Khatun adlı sığınmacı, "Başlarda yangının söndürülebileceğini düşündüm. Bu nedenle eşyalarımı evin içinden almadım. Yangın hızla yayıldığında yakınlardaki mezarlığa sığındım. Ömrümde bu kadar yıkıcı bir yangın görmemiştim" dedi.

Diğer bir sığınmacı Syed Alam, "Binlerce ev küle döndü" dedi.

Shobe Meraj ise oğlunun eşinin hamile olduğunu, onu hastaneye götürdüklerini, ancak gelininin kayıp olduğunu anlattı.

İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Save the Children'ın Bangladeş yöneticisi Onno Van Manen, "Arakanlı Müslüman sığınmacılar geçtiğimiz yıllarda zaten son derece travmatik olaylar yaşadı. Çok zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Bu yangın onları daha da kötü şekilde etkileyecek" dedi.

Dünyanın en büyük sığınmacı kampı olarak anılan Cox's Bazar kampında, ağırlıklı olarak, Birleşmiş Milletler'in (BM) etnik temizlikle suçladığı Myanmar ordusunun saldırıları sonucu yaşadıkları yerleri terk ederek Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar kalıyor.

Nüfusun çoğunluğunun Budist olduğu Myanmar'daki Müslümanlar, vatandaşlık da dahil olmak üzere birçok temel hakka sahip değil.