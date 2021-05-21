Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplarda "tam kapanma" ilan edildi

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplarda, korona virüs nedeniyle "tam kapanma" ilan edildi.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplarda, korona virüs nedeniyle "tam kapanma" ilan edildi.

Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplarda korona virüs vaka sayıları artışa geçti. Kamplarda artan vaka sayıları nedeniyle "tam kapanma" kararı alındı. Cox's Bazar Valiliği, Ukiya ve Teknaf bölgelerinde bulunan 14 kampın 5'inde bugünden itibaren bir haftalığına sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Teknaf Belediyesi İcra Kurulu Başkanı Parvez Chowdhury, açıklasında "Teknaf'ta bulunan 24, Ukiya'da bulunan 2, 3, 4 ve 15 numaralı kamplarında son günlerde vaka sayısında büyük artışlar yaşanmaya başladı. Yetkililer tarafından bu kamplarda 1 haftalığına tam kapanma uygulanması kararı alındı. Bu süreçte ilaç ve yemek hizmetleri belli kurumlar tarafından evlerine kadar ulaştırılacak. Ancak vatandaşların dışarıya çıkmalarına izin verilmeyecek" dedi.

Öte yandan, Cox's Bazar Sağlık Kurulu, korona virüs salgını nedeniyle kamplarda şimdiye kadar 823 vaka görüldüğünü ve 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtti. - DAKKA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı