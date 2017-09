Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e Zorlu Yolculuğu

Arakan'da ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçan Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e geçiş mücadelesi görüntülere yansıdı.



Sosyal medya üzerinden yayınlanan ve 12 Eylül'de çekildiği belirtilen görüntüyü kaydeden kişi "Rathidaung'un köylerinden bu kötü hava koşullarında uzun, zorlu arazi ve dağları aşarak gelen yüz binlerce insan, bir haftadır Maugdaw'ın güneyindeki Nakondia sahilinde bekliyor." ifadelerini kullandı.



Söz konusu sahilin, Bangladeş'in Myanmar sınırındaki Teknaf bölgesinin karşısında yer aldığı ve Arakanlı Müslümanların da aç susuz, Naf Nehri'ni geçmek için beklediği kaydedildi.



Görüntüyü çeken kişi, "Yakınlardaki tüm köyler, barbar güçlerce yakıldı, siyah dumanlar dışında hiç yaşam belirtisi yok." dedi.



Arakanlı Müslümanların durumunun günden güne kötüye gittiği belirtilen görüntüde, "Önlerinde ölümcül deniz (nehir), arkalarında ellerinde bıçaklarla onların işini bitirmek için bekleyen acımasız ordu ve zalim Budist milliyetçiler var." ifadelerine yer verildi.



Görüntüde, sınırı geçmeye çalışan Arakanlı Müslümanların tehlikede olduğu ve acilen kurtarılmaları gerektiği vurgulandı.



Sosyal medyadaki başka bir görüntüde de Arakanlı Müslümanları taşıyan bir geminin alabora olması sonucu yaşanan dram gözler önüne serildi.



Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.



Saldırılarda 200 civarı köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı ya da kullanılmaz hale getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller, dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçiyor.



Bangladeş'e, 25 Ağustos'tan bu yana 400 bine yakın Arakanlı Müslüman ulaştı.