Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e Geçiş Mücadelesi Görüntülere Yansıdı

Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçan Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e yaptığı zorlu yolculuğa ilişkin yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.



Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Bangladeş'e geçmeyi başaran, açıklık alanda sığınak arayışındaki Arakanlı Müslümanların yağmur altında ıslanmaları yer aldı.



Görüntüde aralarında yaşlı bir adam, kadınlar ve çocukların da bulunduğu Arakanlı Müslümanlar kendilerine brandadan bir çadır yapmak istediklerini ancak arazinin sahibinin buna izin vermediğini anlattı. Arakanlı Müslümanlar, çoluk çocuk yağmur altında ıslandıklarını sözlerine ekledi.



Sosyal medyadaki başka bir görüntüde de ordu ve Budist milliyetçilerin saldırısı altındaki kentlerden Rathidaung'dan kaçarak ormanlık alana sığınmış Arakanlı Müslümanlar yansıdı.



Görüntüleri kaydeden kişi, Arakanlı Müslümanlardan bazılarının yanlarına ancak bir günlük yiyecek alabildiğini, bazılarının hiç yiyeceği olmadığını ve aralarında hastaların da bulunduğunu belirtti.



Görüntülerin kaydedildiği bölgeden Bangladeş sınırının en az 5 günlük uzaklıkta olduğu ifade edildi.



Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef alınan 60'tan fazla köyün onlarcası yakılırken, on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.



Siviller kara ve deniz yoluyla Myanmar'dan Bangladeş'e geçmeye gayret ediyor. BM, şu ana kadar Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların sayısının 270 bine ulaştığını açıkladı. Bu arada, on binlerce Arakanlı Müslüman'ın sınır bölgesindeki bekleyişi de sürüyor.



Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları, hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken bazıları da bu sayının binlerce olduğunu iddia ediyor.