Arakanlı Müslümanları Taşıyan Tekne Alabora Oldu - 40 Günlük Bebek Boğuldu - Shah Porır

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Shah Porir Dwip adası yakınlarında teknesi batan Arakanlı Müslümanlardan görüntüler SHAH PORIR DWIP - Arakanlı Müslümanları taşıyan bir geminin alabora olması sonucu botta bulunan 40 günlük bebek ile beraber 2 kişi daha hayatını kaybetti.