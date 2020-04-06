Arakanlı Müslümanlardan Anadolu Ajansına övgü
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Myanmar, Avrupa, Arakan, Güncel

Arakanlı Müslümanlardan Anadolu Ajansına övgü

Arakanlı Müslümanlar (Rohingyalar), Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle yayımladıkları mesajlarda AA'nın baskı ve zulüm görenlerin sesini dünyaya duyurduğunu ifade etti.

06.04.2020 21:58 | Son Güncelleme: 06.04.2020 21:58
Arakanlı Müslümanlardan Anadolu Ajansına övgü

Arakanlı Müslümanlar (Rohingyalar), Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle yayımladıkları mesajlarda AA'nın baskı ve zulüm görenlerin sesini dünyaya duyurduğunu ifade etti.

Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Başkanı Dr. Hla Kyaw, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı yazılı mesajda, Arakan krizinin başlangıcından bu yana, diğer haber ajanslarının tersine Anadolu Ajansının, Arakanlı Müslümanların durumunu dünyaya aktarmada önemli bir rol oynadığını ve oynamaya devam ettiğini söyledi.

Kyaw mesajında Arakanlı Müslümanlar ve ERC adına AA'ya içten minnettarlığını dile getirmek istediğini belirtti.

Özgür Rohingya Koalisyonu'nun Stratejik İlişkiler Koordinatörü Maung Zarni, yaptığı açıklamada, AA'nın haberlerinin 13 dilde yayınlandığına dikkati çekerek AA'nın, baskı altında yaşayan toplulukların seslerini duyurması açısından çok iyi bir platform olduğunu vurguladı.

"AA söz hakkı olmayanların seslerini duyurmaktadır"

Rohingya Doktorlar Örgütü kurucularından Dr. Anita Schug, "Başkaları bizleri susturmaya çalışırken Anadolu Ajansı, Arakanlı Müslümanların sesini duyurdu. AA, sadece Rohingyaları değil, dünyada söz hakkı olmayanları temsil etmektedir." ifadelerini kullandı.

Schug, AA'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmeleri çok iyi bir şekilde takip ettiğini belirtti.

Özgür Rohingya Koalisyonu'nun kurucularından Nay San Lwin, Anadolu Ajansının farklı dillerde yaptığı haberler sayesinde dünyada farklı diller konuşanların Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizlik hakkında bilgi sahibi olduklarını kaydetti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA

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