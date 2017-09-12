Arakanlı Müslümanlara Yönelik Katliamlara Tepkiler

Nijerya, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki Müslümanlara saldırılarını kınadı.



Hükümet tarafından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler'e (BM), zor durumda kalan Arakanlı Müslümanları koruma çağrısı yapıldı.



"Federal Hükümet olarak Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından doğrulanan Arakanlı Müslümanlara karşı zalimce saldırıları kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, Myanmar'daki Arakan Müslümanlarına yönelik katliamların 1994'te Ruanda ve 1995'te Bosna'da yaşanan soykırımları hatırlattığı belirtildi.



Açıklamada, BM ülkelerine de Arakanlı Müslümanlara yapılan zalimce saldırıları kınamaları çağrısında bulunuldu.