Arakanlı Müslümanlara Yönelik Katliamlara Tepkiler

Sorgun ilçesinde Osmanlı Eğitim Ocakları Sorgun Temsilciliği, Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamı protesto etti.



Eski Belediye Meydanı'nda toplanan vatandaşlara hitaben konuşan Osmanlı Eğitim Ocakları Sorgun Temsilciliği Başkanı Hamdi Yüksel, Allah'ın her insana bir hak olarak tanıdığı can, mal ve nesil emniyetinin Müslümanlardan esirgendiği bir zaman diliminde, yeryüzünün bütün genişliğine rağmen, Müslümanlara dar edildiğini söyledi. Arakan'daki Müslümanların en acımasız katliam ve kuşatmasını yaşadıklarını ifade eden Yüksel, "Buradaki kardeşlerimiz sırf Müslüman oldukları için, Budistler tarafından uygulanan işkencelerle hayatlarını kaybediyorlar. Vahşi hayvanlara dahi uygulanmayan işkence şekilleri, öldürme şekilleri kameralar önünde uygulanıyor. Yaşanan bu durum, düşmanın çok güçlü olmasından değil, ümmetin ihtilaflarındandır. Hangi mezhebe, hangi meşrebe, hangi siyasi görüşe mensup olursak olalım, bu kimliklerimizi bir yana bırakıp, duruma çözüm arayışı için bir araya gelelim. Ecdat bu sorunu 600 yıl önce çözmüş. Müslümanları İlayıkelimetullah etrafında toplamış, fakat iç ve dış düşmanlar bu birliği bozmuşlardır. Sağ, sol, Alevi, Sünni, Türk, Kürt diyerek birçok oyun sergileyip binlerce insanın ölmesine neden oldular. Bu oyunlara gelmeyelim. Dünyanın neresinde bir Müslüman zulüm görüyorsa, biz orada olmalıyız." dedi. Yapılan basın açıklamasının ardından vatandaşlar tekbir getirerek dağıldılar.