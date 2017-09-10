Arakanlı Müslümanlara Yönelik Katliamlara Tepkiler

Sudan'daki muhalif Milli Ümmet Partisi Genel Başkanı Es-Sadık el-Mehdi, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyini, Myanmar'da ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarının hedefindeki Arakanlı Müslümanlar için toplanmaya çağırdı.



Mehdi, yaptığı yazılı açıklamada, BM Güvenlik Konseyinden, Arakanlı Müslümanlara yönelik suçların kınanmasını ve bu konunun masaya yatırılacağı toplantı yapılmasını talep etti.



Mynamar ve sığınmacılara ev sahipliği yapan ülkelerdeki mazlum halklar için yardım programı düzenlenmesini isteyen Mehdi, Rohingya Müslümanlarının, bir günde vatandaşlık haklarını elinden alan, 1982'de kabul edilen yasanın iptali için de BM Genel Kurulu aracılığıyla geniş çaplı kampanya düzenlenmesini istedi.



Mehdi, ayrıca Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım suçları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurulması çağrısı yaptı.



Myanmar ordusunun, "silahlı militanlarla mücadele" gerekçesiyle Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik en son saldırılarında, 25 Ağustos'tan beri çok sayıda Arakanlı Müslüman sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda 60'tan fazla köy hedef alınıp, bu köylerden onlarcası yakıldı.