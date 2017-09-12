Arakanlı Müslümanlara Yönelik Katliamlara Tepki

Kadirli ilçesinde, lise öğrencilerince düzenlenen gösteride Arakanlı Müslümanlara yönelik katliam protesto edildi. Gösteriye, Suriyeli öğrenciler de katıldı.



Kent Meydanı'nda toplanan Çukurova Lisesi öğrencileri, çeşitli pankartlar açarak slogan ve tekbirler eşliğinde Atatürk Caddesi'nde yürüdü. Dervişpaşa Caddesi ve Mehmet Can Caddesi'nde devam eden yürüyüş, Rauf Denktaş Bulvarı'nda sona erdi. Etkinlikte, Suriyeli ve Türk öğrenciler, Arakan, Suriye ve Irak'ta Müslümanlara yönelik yapılan zulümleri temsili olarak canlandırdı. Yürüyüşte vatandaşlar da yer aldı.



Suriyeli Rezzan Çıl (17), Arakan'daki Müslüman kardeşlerine destek amacıyla düzenlenen yürüyüşe katıldığını belirterek, "İnşallah dünyada savaş bitecek. Müslümanlar rahatlayacak. Dua ediyoruz." dedi.



Çukurova Lisesi öğrencilerinden Ecem Hallaç da barışın çocuk ismi olarak kalmasını istemediklerini belirterek, Arakan'da akan kanın ve zulmün durmasını, dünyaya sevgiyi yaymak istediklerini söyledi.



Okul müdürü Uğraş Kurt da Arakan'da ve İslam coğrafyasında hergün binlerce anne ve çocukların mağdur olduğunu ifade ederek, öğrencilerin Arakan'la dayanışma içinde olduğunu göstermek için tepki yürüyüşüne katıldığını bildirdi.