Türkiye'den Arakanlı Müslümanlara yardım uçağı havalandı
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Türkiye'den Arakanlı Müslümanlara yardım uçağı havalandı

İhlas Haber Ajansı / MEHMET KALAY - Haberler | Güncel

Türkiye'den Arakanlı Müslümanlara yardım uçağı havalandı Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilerin yaşadığı kamptaki çıkan yangında hasar gören Türk sahra hastanesinin yeniden faaliyete geçmesi için Ankara'dan yardım malzemelerini taşıyan askeri kargo uçağı havalandı.

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Türkiye'den Arakanlı Müslümanlara yardım uçağı havalandı

ANKARA - Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilerin yaşadığı kamptaki çıkan yangında hasar gören Türk sahra hastanesinin yeniden faaliyete geçmesi için Ankara'dan yardım malzemelerini taşıyan askeri kargo uçağı havalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sağlık Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölgeye yardım ulaştırabilmek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda sağlık malzemeleri ile yangında zarar gören Türk sahra hastanesinin tekrar hizmete girmesi için hazırlanan "ağır iklim tipi sahra hastanesi", Etimesgut Askeri Havaalanında A 400M tipi askeri kargo uçağına yüklendi.

Tıbbi malzeme, 75 tane çadır, 50 yataklı hastane donanımı 3 UMKE çalışanı ve 10 sağlık bakanlığı personeli, Etimesgut Askeri Havaalanından Bangladeş'e hareket etti.

Türkiye'den Arakanlı Müslümanlara yardım uçağı havalandı
Türkiye'den Arakanlı Müslümanlara yardım uçağı havalandı
Türkiye'den Arakanlı Müslümanlara yardım uçağı havalandı
Türkiye'den Arakanlı Müslümanlara yardım uçağı havalandı
Türkiye'den Arakanlı Müslümanlara yardım uçağı havalandı
Türkiye'den Arakanlı Müslümanlara yardım uçağı havalandı
Türkiye'den Arakanlı Müslümanlara yardım uçağı havalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KALAY

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