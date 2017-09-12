Arakanlı Müslümanlara Yardım

Merkezi Gaziantep'te bulunan İhsan ve Hizmet Derneğince, "Arakan'a Acil Yardım" kampanyası kapsamında hayırseverlerin desteğiyle 200 koli yardım malzemesi toplandı.



Dernek Başkanı Ali Kırmızı, düzenlediği basın toplantısında, dünyada 1,5 milyar Müslüman olmasına rağmen en fazla zulmü yine Müslümanların gördüğünü belirtti.



Arakan'daki zulme seyirci kalmak istemediklerini aktaran Kırmızı, "Arakan bölgesinde bulunan kardeşlerimizin, mazlum Müslümanların Myanmar yönetiminin silahlı güçleri ve Budist çoğunluk eliyle binlercesinin ölümüne, on binlercesinin göç etmesine yol açmıştır. Bu zulme seyirci kalamazdık. Oradaki kardeşlerimize ulaşmak için kollarımızı sıvadık ve Arakan'a yardım kampanyası başlattık. 200 koli yardım topladık. Bu yardımları yerinde ihtiyaç sahibi 200 aileye dağıtacağız. Her bir koli içerisinde 10 kilo pirinç, 5 kilo mercimek ve 5 litre yağ bulunuyor." şeklinde konuştu.