Arakanlı Müslümanlara Yapılan Yardımlar Hız Kazandı

Myanmar'ın Arakan Eyaleti'nde giderek büyüyen insanlık krizi sebebiyle Birleşmiş Milletler öncülüğündeki sivil toplum örgütleri bölgedeki çalışmalarınına hız veriyor.



Kızıl Haç yetkilileri Bangladeş'e iltica eden Rohingyaların sayısının 300 bin kişiye yaklaştığını belirtirken, Arakan Eyaleti içerisinde yapılan yardım çalışmalarında gönüllülerin can güvenliği olmaması sebebiyle bu faaliyetler komşu ülkede bulunan mülteci kamplarında yapılıyor.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bangladeş'teki mülteci kamplarını ziyareti sonrası Türkiye'nin de desteği hızla devam ediyor.



Türkiye'nin insani yardımlarının önemli bir kısmını temin eden Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), başta gıda maddeleri olmak üzere Myanmar'ın Cox Bazar şehrine bin tonluk yardım malzemesi gönderdi. Bu yardımların son iki haftada Bangladeş'e sığınmak zorunda kalan 50 bin Arakanlıya ulaşması bekleniyor.



Ancak Myanmar'dan gelen bilgilere göre, ordunun devam eden operasyonları nedeniyle dağıtımda zaman zaman aksamalar oluyor.



25 Ağustos sonrası çıkan olaylarda 400 kişi hayatını kaybederken hala binlerce Arakanlı Müslümanın dağları ve pirinç tarlalarını aşarak komşu ülke Bangladeş'e ulaşmaya çalıştığı belirtildi.



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Tags: Gepost: 09 september 2017