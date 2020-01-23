Arakanlı Müslümanlar, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararını memnuniyetle karşıladı

23.01.2020 21:28 | Son Güncelleme: 23.01.2020 21:28

Arakanlı Müslüman azınlığın haklarını savunan Burma İnsan Hakları Ağı (BHRN), Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirleri alması" kararını memnuniyetle karşıladı.

Merkezi Londra'da bulunan BHRN'nin yöneticisi Kyaw Win, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün adalet açısından büyük bir gün ve sonunda çok uzun zamandır dünyanın kendilerini unuttuğunu hisseden birçok Rohingyalıya ümit veriliyor. Burma (Myanmar), dünyanın suçları artık sineye çekmediğini idrak ediyor." ifadesini kullandı.

BHRN de dünyanın gelecek günlerde Myanmar'ı yakından takip etmesi ve UAD'nin kararı doğrultusunda Arakanlı Müslümanlara yönelik her türlü şiddeti önlemek için gerekli adımları atması çağrısında bulundu.

UAD kararının, Arakanlı Müslümanlara adalet konusunda büyük ümit verdiğini bildiren BHRN, "Bunun uygulanması temin etmek uluslararası toplumun görevi. Burma'ya, karara uymamanın, daha fazla yaptırım, tecrit ve diğer önlemler dahil sonuçları olacağını anlatılmak zorunda." açıklamasını yaptı.

UAD, Gambiya'nın açtığı davada bugün verdiği kararla Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirleri almasına, bununla ilgili raporu da 4 ay içinde sunmasına hükmetmişti.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UAD, Gambiya'nın İslam İşbirliği Teşkilatı adına, Arakanlı Müslümanlara yapılan soykırım nedeniyle Myanmar'a karşı açtığı ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep ettiği davada, Arakanlı Müslümanların "gerçek ve acil tehdit altında olduğuna" karar vermişti.

Myanmar hükümetinin kurduğu bağımsız komisyonun raporuna tepki

Bu arada Arakan Rohingya Birliği (ARU) ve Avrupa Rohingya Konseyi (ERC), Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım planlandığı ya da yürütüldüğüne dair kanıt bulunmadığının dile getirildiği Myanmar hükümetinin kurduğu bağımsız komisyonun raporunu kınadı.

ARU ve ERC'den yapılan ortak açıklamada, "raporun yeni bir şey ortaya koymadığı, yaşanan krizin, raporda dile getirilen suçları çoktan gölgede bıraktığı" değerlendirmesi yapıldı.

Myanmar hükümetinin kurduğu bağımsız komisyon, Myanmarlı güvenlik güçlerinin Arakan eyaletinde yürüttükleri operasyonlarda, savaş suçları işlediklerine inanılması için gerekli nedenler olduğu sonucuna varmış, komisyonun raporunda Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım planlandığı ya da yürütüldüğüne dair ise kanıt bulunmadığı belirtilmişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA