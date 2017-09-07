Arakanlı Müslümanlar Sokaklarda Kalıyor

Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e sığınan Müslümanlara kamplarda yer kalmayınca dağ, orman, sokak, cadde gibi yerlerde kalmaya başladı.



Yaklaşık 15 gündür süren çatışmalardan kaçıp, evlerini geride bırakan 150 bin Rohingya Müslümanı, Bangladeş'e sığındı. Rohingyalılar için Bangladeş'te kurulan kamplarda yer kalmadığı için Arakanlı vatandaşlar artık, Cox's Bazar-Teknaf arasındaki caddede kalmaya başladı. Bölgedeki ormanlık alanda kalan Rohingyalılar, temel ihtiyaçlarını yerel halktan karşılıyorlar. Kamp yetkiler tarafından yapılan açıklamada, Rohingyalar için kurulan kamplarda yer kalmadığı ifade edilerek, "Binlerce Rohingyalı kamplarına yerleştirildi. Ancak artık yiyecek, içecekler de bitmek üzere. Yeni gelenlere kampa alamıyoruz. Yeni gelenler dağ, orman, sokak ve ağaçlar altında çok zor durumda kalıyor" denildi. - DAKKA