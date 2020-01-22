Arakanlı Müslümanlar, Lahey'deki Uluslararası Adalet Mahkemesi'nden çıkacak kararı bekliyor
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Arakanlı Müslümanlar, Lahey'deki Uluslararası Adalet Mahkemesi'nden çıkacak kararı bekliyor

Bangladeş’e kaçmak zorunda kalan binlerce Arakanlı Müslüman, Lahey’deki Uluslararası Adalet Mahkemesi'ne soykırım suçlamasıyla Myanmar yönetimine aleyhine yapılan şikayetin yarın karara bağlanmasını bekliyor.

22.01.2020 19:18 | Son Güncelleme: 22.01.2020 19:33
Arakanlı Müslümanlar, Lahey'deki Uluslararası Adalet Mahkemesi'nden çıkacak kararı bekliyor

'e kaçmak zorunda kalan binlerce Arakanlı Müslüman, 'deki Uluslararası Adalet Mahkemesi'ne soykırım suçlamasıyla yönetimi aleyhine yapılan şikayetin yarın karara bağlanmasını bekliyor.


Gambia, Uluslararası Adalet Mahkemesi'ne, Arakanlı Müslümanların daha fazla zarar görmesinin önüne geçilmesi için geçici önlemler alınmasını ve mahkeme yargıçlarından Myanmar'ı mahkum etmesini talep etmişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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