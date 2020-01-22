Arakanlı Müslümanlar, Lahey'deki Uluslararası Adalet Mahkemesi'nden çıkacak kararı bekliyor

22.01.2020 19:18 | Son Güncelleme: 22.01.2020 19:33

Bangladeş'e kaçmak zorunda kalan binlerce Arakanlı Müslüman, Lahey'deki Uluslararası Adalet Mahkemesi'ne soykırım suçlamasıyla Myanmar yönetimi aleyhine yapılan şikayetin yarın karara bağlanmasını bekliyor.



Gambia, Uluslararası Adalet Mahkemesi'ne, Arakanlı Müslümanların daha fazla zarar görmesinin önüne geçilmesi için geçici önlemler alınmasını ve mahkeme yargıçlarından Myanmar'ı mahkum etmesini talep etmişti. Euronews.com'da Görüntüle