Arakanlı Müslümanlar Köylerinden Kaçıp Ormanlık Alana Sığındı
- Arakanlı Müslümanların ormanlık bölgedeki bekleyişleri Rathedaung bölgesindeki köylerinden kaçıp ormanlık alana sığınan Arakanlı Müslümanlar, zor şartlar altında hayatlarını sürdürüyor.
- Arakanlı Müslümanların ormanlık bölgedeki bekleyişleri Rathedaung bölgesindeki köylerinden kaçıp ormanlık alana sığınan Arakanlı Müslümanlar, zor şartlar altında hayatlarını sürdürüyor. Açlık ve hastalıklarla mücadele eden Arakanlı Müslümanlar, Bangladeş sınırına ulaşmaya çalışıyor.