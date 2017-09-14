Arakanlı Müslümanlar İçin Yardım Kampanyası

Türk Kızılayı Erzincan Şubesi, Myanmar'da saldırıya uğrayarak, göç etmek zorunda kalan Arakanlı Müslümanların yaralarını sarmak için insanı yardım kampanyası başlattı.



Türk Kızılayı Erzincan Şube Başkanı Halim Ferit Bayata, kent merkezinde kurulan yardım stadında yaptığı açıklamada, Arakanlı Müslümanların uğramış olduğu zulüm karşısında Türkiye Kızılayı'nın bir kez daha yardım elini uzatmakta tereddüt etmediğini belirtti.



Dünyanın neresinde olursa olsun göz yaşı döken mazlumlara Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türk Kızılayı aracılığı ile şefkat elini ve yardımlarını ulaştırdığını ifade eden Bayata, konuşmasında şunları söyledi:



"Arakanlı Müslüman kardeşlerimizin görmüş olduğu zulüm karşısında azda olsa fayda sağlamak amacıyla Erzincan'da bir yardım kampanyası düzenlenmiş bulunmaktayız. Yardım elini her zaman yanımızda hissettiğimiz Erzincanlı hemşehrilerimizin Arakanlı Müslümanlarda da göstereceklerine inanıyoruz. Erzincan Dörtyol mevkinde eski belediye binamızın yanında bir yardım standımız mevcuttur.



Bu yardım standında makbuz karşılığında yapılacak bağışlar kumbaramıza alınmaktadır. Aynı zamanda kuru gıda yardımı da alıyoruz ancak ulaştırılmasında problem yaşandığı için giyim yardımını maalesef alamayacağız. Erzincanlı hemşehrilerimiz Allah rızası için yapacakları bu yardımlarla Arakanlı Müslümanların bir nebze de olsa gözyaşlarını dindireceklerini umuyorum. Ben yardımda bulunacak tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim."