Arakanlı Müslümanlar, Facebook'a 150 milyar dolarlık dava açtı: 'Nefret söyleminin yayılmasına izin verildi'

Myanmar'da Müslümanların çoğunlukta olduğu Arakan'da ordunun 4 yıl önce yaptığı operasyon nedeniyle evlerini terk ederek İngiltere ve ABD'ye sığınan Arakanlı Müslümanlar, Facebook'a dava açtı.

Arakanlı Müslümanlar, "yaşadıkları kıyım ve şiddetin Facebook platformlarında teşvik edildiğini" ileri sürerek sosyal medya devinden 150 milyar dolar talep etti.

Myanmar'da 2017'de ordunun operasyonunda 10 bini aşkın Müslümanın öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Facebook, "nefret içeren" yanlış bilgilerin yıllar boyunca platformdan yayılmasını engellememekle suçlanıyor.

Arakanlı mültecilerin bir kısmını temsil eden İngiltere'deki bir hukuk bürosu, Facebook'a bir mektup gönderdi.

BBC'ye de ulaşan mektupta şu suçlamalar yer alıyor:

Geçtiğimiz ay Meta ismini alan Facebook, suçlamalara henüz yanıt vermedi.

ABD'de de hukukçular San Francisco'da Facebook aleyhinde benzer bir suçlamayla dava açtı.

ABD'deki davada, Reuters'ın bir araştırmasında ortaya çıkan nefret içerikli Facebook postlarına da yer verildi. Bunlardan birisinde, "Onlarla, Hitler'in Yahudilere karşı yaptığı gibi mücadele etmemiz gerekiyor" ifadeleri yer alıyor.

Bir başka gönderide ise, "Onları benzin döküp yakın ki, Allah'a daha hızlı ulaşsınlar" ifadesi var.

Facebook'un Myanmar'da 20 milyonu aşkın kullanıcısı var. Birçok kullanıcı için sosyal medya platformu, haber paylaşma ve haber almanın başlıca aracı konumunda.

Facebook, 2018'de Arakanlı Müslümanlara yönelik nefret söylemi ve şiddetin körüklenmesini önlemek için "önlem almakta yetersiz olduğunu" kabul etmişti.

Şirketin yaptırdığı bağımsız bir incelemede, platformun "insan hakları ihlallerinin" çoğalması için zemin yarattığı değerlendirmesi yapılmıştı.

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da Müslümanların çoğunlukta olduğu Arakan'daki çatışmaların 2017'de alevlenmesi üzerine, binlerce kişi kaçarak Bangladeş sınırına yığılmıştı.

Ara bölgede sıkışıp kalan Arakanlı Müslümanlar, işkenceye uğradıklarını, gençlerin Myanmar ordusu tarafından öldürüldüğünü söylemişti.

Myanmar ordusu ise bölgedeki silahlı militanlara yönelik operasyon yaptığını iddia etti. Ancak operasyonlarda 10 bini aşkın kişinin ölmesi, uluslararası kamuoyununun dikkatini bölgeye çevirdi.

700 bini aşkın Arakanlı Müslüman, bu süreçte evlerini terk etti.

2018'de Birleşmiş Milletler, Facebook'un çevrimiçi nefret söyleminin yayılmasına karşı yavaş ve etkisiz bir refleks verdiği suçlamasını yapmıştı.

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